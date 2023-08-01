Глава РПЛ: первый матч «Рубина» с картой болельщика прошел без проблем
На первом домашнем матче казанского «Рубина» в новом сезоне Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) не было никаких проблем с картой болельщика, рассказал президент РПЛ Александр Алаев.
Он отметил, что делегация РПЛ на матче «Рубин» — «Оренбург» все проконтролировала. Алаев поблагодарил власти региона и руководителя футбольного клуба, сообщает ТАСС.
«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ, игра в Казани завершилась со счетом 1:1.
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