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Глава РПЛ: первый матч «Рубина» с картой болельщика прошел без проблем

13:34, 01.08.2023
Глава РПЛ: первый матч «Рубина» с картой болельщика прошел без проблем
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На первом домашнем матче казанского «Рубина» в новом сезоне Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) не было никаких проблем с картой болельщика, рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

Он отметил, что делегация РПЛ на матче «Рубин» — «Оренбург» все проконтролировала. Алаев поблагодарил власти региона и руководителя футбольного клуба, сообщает ТАСС.

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ, игра в Казани завершилась со счетом 1:1.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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