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«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ

17:12, 30.07.2023
«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ, игра в Казани завершилась со счетом 1:1.

У хозяев счет открыл Джоэль Фамейе на 35-й минуте. Ответный мяч забил Матиас Перес на 81-й.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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