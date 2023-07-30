«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ
«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ, игра в Казани завершилась со счетом 1:1.
У хозяев счет открыл Джоэль Фамейе на 35-й минуте. Ответный мяч забил Матиас Перес на 81-й.
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Маргарита ГоловатенкоСпортФутбол Татарстан
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