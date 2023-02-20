Прокуратура Пестречинского района Татарстана будет судиться с исполкомом из-за «похоронного дела»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Пестречинского района Татарстана в судебном порядке требует устранить нарушения законодательства о похоронном деле. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Установлено, что на территории муниципалитета не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, наделенные правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг. Отсутствие таких служб в муниципалитете нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, — рассказал он.

Еще в октябре прошлого года прокуратура требовала от руководителя исполкома Пестречинского района Татарстана устранить нарушения и наказать виновных. Но местные власти этого не сделали. Теперь надзорное ведомство будет просить суд признать бездействие чиновников незаконным.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине января УФАС закрыло «похоронное дело» против исполкома Челнов. Изначально ведомство утверждало, что власти на незаконных основаниях передали содержание кладбища в руки специализированной службы — МАУ «Дирекция городского хозяйства», учрежденное исполкомом. После возбуждения уголовного дела администрация предоставила комиссии УФАС документ о внесении изменений в постановление «Об организации похоронного дела». Спорные пункты отредактировали или признали утратившими силу.



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Айрат Назипов