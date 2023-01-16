УФАС закрыло «похоронное дело» против исполкома Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Антимонопольная служба Татарстана прекратила дело в отношении челнинского исполкома, которое возбудили из-за организации работы кладбища, сообщает Chelny-biz.ru.



Изначально УФАС утверждало, что власти на незаконных основаниях передали содержание кладбища в руки специализированной службы — МАУ «Дирекция городского хозяйства», учрежденное исполкомом.

Исполком получил предупреждение о необходимости решить вопрос еще в августе 2021-го, но к июню 2022-го его не исполнил. После возбуждения уголовного дела исполком предоставил комиссии УФАС документ о внесении изменений в постановление «Об организации похоронного дела». Спорные пункты отредактировали или признали утратившими силу.

Комиссия решила, что выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства устранены. Также специалисты пришли к выводу, что действия исполкома не привели к ограничению конкуренции.

В декабре Управление ФАС по Татарстану признало челнинскую Дирекцию городского хозяйства и МУП «Горкоммунхоз» виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. Они достигли антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг. Их оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко