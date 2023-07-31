В России объем выдач ипотек в 2023 году может обновить исторический максимум

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России объем выдач ипотек в 2023 году может обновит исторический максимум, следует из доклада Центробанка.

— Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум, — подчеркивается в документе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, в 2024 и 2025 годах ожидается плавное замедление кредитования. Это будет связаны с мерами, введенными Банком России для ограничения темпов роста розничной ипотеки.

В 2023 году количество сделок, совершенных в рамках «семейной ипотеки», возросло на 5% — с начала года их состоялось более 19 тысяч. Чаще всего за семейной ипотекой обращаются мужчины, чей средний возраст составляет 36 лет. На них приходится 54% от общего числа льготных кредитов за май.

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Елизавета Пуншева