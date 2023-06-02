В 2023 году россияне стали чаще брать «семейную ипотеку»

В 2023 году количество сделок, совершенных в рамках «семейной ипотеки», возросло на 5% — за начало года их состоялось более 19 тысяч. Такую статистику приводит ВТБ.

Чаще всего за семейной ипотекой обращаются мужчины, чей средний возраст составляет 36 лет. На них приходится 54% от общего числа льготных кредитов за май.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. На них приходится 39% от общего числа ипотек. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные — 22%.

Фото: realnoevremya.ru

— Улучшение демографической ситуации — сегодня один из абсолютных приоритетов государства. «Семейная ипотека» в этом случае помогает улучшить качество жизни семьи, обеспечивая россиян новым комфортным жильем с приемлемой финансовой нагрузкой. Существенно расширить круг потенциальных заемщиков позволило распространение программы на клиентов с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения, — отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.



Направят или уже направили материнский капитал на ипотеку 22% россиян. 18% из них — на погашение действующего ипотечного кредита, еще 14% — на первоначальный взнос.

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Елизавета Пуншева