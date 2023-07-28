Совет Федерации поддержал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 550-м заседании 28 июля Совет Федерации поддержал закон об увеличении в России административных штрафов за неявку в военкомат по повестке. Их размер будет достигать 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день штраф за неявку без уважительной причины по повестке составляет от 500 рублей до 3 тысяч. После вступления нового закона в силу, минимальный его размер повысится до 10 тысяч, а максимальный — до 30 тысяч рублей.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей сразу во втором и третьем чтениях 25 июля. Одобренному Совфедом документу остается пройти подписание главой государства Владимиром Путиным.



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Татьяна Демина