В 2022 году в России военкоматы пытались поджечь 77 раз — это много или мало?

В России за 2022 год предприняли 77 попыток поджечь военкоматы. Об этом сообщило ЕАН со ссылкой на данные судьи Центрального окружного военного суда Артема Макарова.

Как уточняет агентство, такую статистику судья озвучил во время рассмотрения уголовного дела жителей города Бакала Челябинской области, которым предъявили обвинение в поджоге здания администрации, где находится военно-учетный стол. Суд признал их виновными по п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ» и приговорил к 19 годам лишения свободы. Первые четыре года мужчины проведут в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, первый в России приговор по статье «Террористический акт» за поджог военкомата вынесли 31 января 2023 года. Инцидент произошел в Нижневартовске. Центральный окружной военный суд приговорил за это мужчину к 12 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 6 тысяч рублей.

77 попыток поджога — это:

в среднем одна попытка: в 4,7 дня , или в 114 часов , или в 6 826 минут ;

, или , или ; меньше числа преступлений террористического характера, зарегистрированных в России: в 2022 году — в 29 раз (2 233), в 2021 году — в 27,7 раза (2 136), в 2020 году — 30,4 раза (2 342), в 2019 году — в 23,4 раза (1 806), в 2018 году — в 21,8 раза (1 679), в 2017 году — в 24,3 раза (1 871), в 2016 году — в 28,9 раза (2 227);

(2 233), (2 136), (2 342), (1 806), (1 679), (1 871), (2 227); больше количества: предотвращенных за пять лет нападений на российские школы — на 27 (50 случаев) и расследованных СКР в 2014—2021 годах фактов оконченных или предотвращенных вооруженных нападений на учебные заведения — на 44 (33 факта);

(50 случаев) и (33 факта); меньше числа поджогов автомобилей: в Москве за первое полугодие 2011 года — на четверть (более 100), в российской столице в 2008 году — в 2,3 раза (180), в Берлине за январь — сентябрь 2011 года — в 7 раз (более 500), в Москве за 2009 год — в 1,8 раза (139);

(более 100), (180), (более 500), (139); больше количества пожаров в административно-общественных зданиях Курганской области: за 2022 год — в 3,5 раза (22), за 2021 — в 9,6 раза (8), за 2020 год — в 3,6 раза (21), за 2019 год — в 5,1 раза (15), в 2018 год — в 4,5 раза (17);

(22), (8), (21), (15), (17); меньше числа умышленных уничтожений или повреждений имущества, совершенных из хулиганских побуждений, путем поджога: в 2022 году — в 89 раз (6 861), в 2021 году — в 99 раз (7 636), в 2020 году — в 123,6 раза (9 519), в 2019 году — в 132,5 раза (10 202);

(6 861), (7 636), (9 519), (10 202); больше количества преступлений террористического характера, совершенных в 2022 году: в Ингушетии — на два (75), в Кабардино-Балкарии — на 35 (42), в Москве и Краснодарском крае — в 2,75 раза (по 28), в Крыму — в 3,3 раза (23), в Башкирии — в 3,85 раза (20), в Татарстане — в 12,8 раза (6), в Саратовской области — в 19,25 раза (4), в Коми — в 36 раз (2).

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Татьяна Демина