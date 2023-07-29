АвтоВАЗ намерен экспортировать до конца года 10 тысяч автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВАЗ планирует экспортировать в этом году до 10 тысяч автомобилей. О таких планах сообщил глава компании Максим Соколов.

— Сейчас уже говорим осторожно до 10 тысяч автомобилей, но это пока не страны Африканского континента — там еще идет переговорный процесс, в том числе по поводу дилеров, — сказал он в интервью ТАСС.

Соколов выразил надежду на то, что в следующем году экспорт продукции компании вырастет уже многократно, в том числе в африканские страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, АвтоВАЗ намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе. Партия будет в количестве 635 машин, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.

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Айрат Назипов