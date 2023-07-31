В Набережных Челнах утонул подросток

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Утром 31 июля обнаружили тело подростка 2007 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о пропаже подростка поступило 30 июля вечером. Сообщалось, что он мог утонуть в парке Прибрежный в Набережных Челнах.

Тело подростка извлекли с глубины 2,5 метра из Камы, в 50 метрах от берега, после чего передали сотрудникам полиции. Место не оборудовано для купания.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вчера днем в Верхнеуслонском районе Татарстана у села Нижний Услон на Волге обнаружили тело утонувшего мужчины. По предварительным данным, мужчина упал с сапборда в состоянии алкогольного опьянения. Место происшествия не оборудовано для купания.



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Маргарита Головатенко