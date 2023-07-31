Казанские выпускники улучшили средний балл ЕГЭ по четырем предметам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году выпускники 11-х классов школ Казани улучшили результаты на ЕГЭ по четырем предметам. По остальным дисциплинам средний балл оказался меньше, чем в прошлом году, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— По сравнению с прошлым годом казанским выпускникам удалось улучшить средний балл по четырем предметам — литературе, химии, географии и биологии. К сожалению, результаты ЕГЭ по физике, обществознанию, информатике, истории и иностранным языкам оказались чуть ниже результатов прошлого года, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Результаты выпускников 11-х классов школ Казани на ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике в этом году оказались выше среднероссийских. По русскому языку средний балл казанских выпускников на ЕГЭ составил 71,65, по профильной математике — 63,59



На 100 баллов ЕГЭ в этом году сдали 90 выпускников школ Казани, что на шесть больше, чем в прошлом. Самое большое количество стобалльных результатов они получили по литературе и русскому языку — 31 и 23 соответственно.



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Татьяна Демина