В ООН осудили атаки БПЛА на Москву

В ООН прокомментировали вчерашнюю атаку беспилотников на Москву, заявив, что организация осуждает любые атаки на гражданскую инфраструктуру, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.

— Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру, — сказал Хак.

Ночью и утром 30 июля в Минобороны России сообщили, что были пресечены очередные попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму.

Попытку нападения на Москву пресекли утром 30 июля. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и они, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва Сити».



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Илина Хакимова