В России предложили создать службу против подросткового суицида

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения России создать единую федеральную кризисную службу помощи подросткам, которые находятся в суицидальном кризисе, сообщает «РИА Новости».



В докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года отмечается, что, по данным правоохранительных органов, наблюдается снижение случаев суицидального поведения несовершеннолетних. Согласно данным Следственного комитета России, в 2020 году количество суицидов составило 548 (-30,4% к 2018 году), в 2021 году — 753, в 2022 году — 679 (-9,8% к 2021 году).

— Вместе с тем, по данным неофициальной статистики Следственного комитета России, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних в части увеличения числа совершаемых ими суицидальных попыток, — сказано в докладе уполномоченного.

В докладе содержится предложение установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии. Также Мария Львова-Белова предложила регионам увеличить выплаты на детей под опекой.



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Маргарита Головатенко