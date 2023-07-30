Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила регионам увеличить выплаты на детей под опекой, сообщает «РИА Новости».



Предложение касается регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже прожиточного минимума. Размер выплат предлагается поднять до его величины.

Авторы доклада о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года указывают, что в ряде регионов ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребенка. К таким регионам относятся Приморский край, Еврейская автономная область, Калининградская, Кировская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская области.

В докладе содержится предложение установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии.



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Маргарита Головатенко