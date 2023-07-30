Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии, сообщает «РИА Новости».



Правительству предложено оценить потребность в организации антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов образования, а еще проработать вопрос выделения для этого финансирования за счет средств субсидий из федерального бюджета.

Предложения выработали после анализа обеспечения безопасности дошкольных образовательных организаций, который выявил ряд недостатков.

На охрану объектов государственных и муниципальных образовательных организаций в Татарстане предусмотрели в общей сложности 1,44 млрд рублей. В Татарстане на сегодня работают более 3,3 тыс. образовательных организаций, это более 3,6 тыс. объектов.

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Маргарита Головатенко