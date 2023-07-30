В Госдуме предложили создать новую систему информирования москвичей об угрозах БПЛА

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил проработать точечное СМС-информирование москвичей об угрозах БПЛА и отслеживание беспилотников с помощью городских камер.



— До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД, — написал Даванков в своем telegram-канале.

Он считает, что благодаря системе люди смогут узнать о приближении беспилотников заранее и при необходимости принять меры.

Парламентарий уточнил, что профильные ведомства должны дать рекомендации москвичам, как вести себя при атаках. По его словам, чтобы эффективно и своевременно отслеживать траекторию полета беспилотника, необходимо принять дополнительные меры.

Ночью и утром 30 июля пресечены очередные попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаку беспилотников на Москву и Крым государственным терроризмом на фоне провалившегося контрнаступления киевского режима.

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Маргарита Головатенко