Судовладельцев в Татарстане предостерегли от выхода на воду

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Главный государственный инспектор Республики Татарстан Юрий Венедиктов предостерег судовладельцев в Татарстане от выхода на воду в связи с погодными условиями.



Особенно от выхода на воду следует воздержаться владельцам ПВХ-лодок, имеющих ограничения по отдаленности от берега и высоте волны.

Все лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до четырех метров включительно, а еще дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений, должны быть одеты в индивидуальные спасательные жилеты.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Есть и погибшие — в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл жертвами стихии стали восемь человек, среди которые трое — жители Зеленодольска. Последствия урагана продолжают разгребать, а в Кабмине Татарстана утром провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко