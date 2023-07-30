В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 населенных пунктов

Во время урагана в Ульяновской области пострадали 15 населенных пунктов, сообщил губернатор Алексей Русских в своем telegram-канале.



— По данным районных администраций, полностью восстановлена подача электроэнергии в Вешкаймском, Барышском, Павловском, Новомалыклинском районах. В Цильнинском районе завершаются работы: бригада трудится в селе Кундюковка. В Николаевском районе — в селе Топорнино. В других муниципалитетах работа продолжается, — указал он.

Русских сообщил, что от непогоды пострадали семь детских лагерей, в них восстановили электроснабжение.

В Приволжском федеральном округе из-за урагана погибли десять человек, пострадали 76. В Татарстане из-за урагана пострадали 26 детских оздоровительных лагерей из 111.



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Маргарита Головатенко