В Татарстане из-за урагана пострадали 26 детских лагерей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за урагана пострадали 26 детских оздоровительных лагерей из 111, доложил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.



В числе пострадавших лагерей — лагерь «Пионер» в Зеленодольском районе и палаточный лагерь в Пестречинском районе.

— Деревья попадали в том числе и на палаточный лагерь. Мы детей заранее перебросили в клуб, у них там было мероприятие организовано. Но палатки и палаточный лагерь пострадали, — сообщил Ринат Садыков.

Он уточнил, что среди детей в лагерях нет травмированных и погибших.

На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Есть и погибшие — в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл жертвами стихии стали восемь человек, среди которые трое — жители Зеленодольска. Последствия урагана продолжают разгребать, а в Кабмине Татарстана утром провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко