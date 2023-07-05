Объем потребкредитования в Татарстане вырос на 78%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — май 2023 года жителям Татарстана выдали потребкредиты на общую сумму 48,5 млрд рублей. Это на 78,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По объему потребкредитования Татарстан по итогам пяти месяцев занял 6-е место. В топ-5 вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Замыкает рейтинг из 30 российских регионов-лидеров по объему потребкредитования Якутия. За январь — май ее жителям выдали потребительские кредиты на 14,2 млрд рублей, что на 69,7% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

По данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в январе — мае 2023 года в России кредитов на покупку потребительских товаров выдали в общей сложности на 1,55 трлн рублей. Сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 75,9%, а по отношению в первым пяти месяцам 2021-го сократилась на 11%.

Напомним, за январь — апрель 2023 года жителям Татарстана выдали потребительские кредиты на 38,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем потребкредитования вырос на 59,2%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина