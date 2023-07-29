Татарстанцы задолжали за газ 249 млн рублей

По состоянию на 1 июня 2023 года татарстанцы задолжали за газ 229 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долг снизился на 64 млн рублей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

В части потребленной электроэнергии за год фиксируется снижение суммы долга на 13 млн рублей. На 1 июля 2023 года задолженность составила 41 млн рублей.

— Задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед акционерным обществом «Татэнерго» по состоянию на 1 июля уменьшилась на 137 млн рублей и составила 188 млн. рублей, — подчеркнул Фролов.

realnoevremya.ru (архив)

Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года составила 97,9%, или на 0,2% выше показателя прошлого года. Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в июне текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 103,2%, снизившись на 1,8%.

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Айрат Назипов