За полгода собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 97,9%

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года составила 97,9%, или на 0,2% выше показателя прошлого года. Об этом сообщил на республиканском совещании в Доме правительства республики заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в июне текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 103,2%, снизившись на 1,8%.

Среднегодовой уровень составил 99,3%. Это на 0,4% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Доля платежей, совершенных в электронном формате, в общем объеме достигла 72,6%. Так, большинство жителей Дрожжановского и Мамадышского районов Татарстана предпочитают не оплачивать услуги в онлайн-формате.

Напомним, уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в мае этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 3,2% и составил 101,3%.

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Айрат Назипов