Исследование: казанцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанцы, которые сейчас зарабатывает от 80 тыс. рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще тех, кто получает до 50 тыс. рублей - 88% и 75% соответственно. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

47% опрошенных жителей Казани однозначно считают свое детство счастливым, еще 39% - скорее счастливым. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. 5% говорят, что на заре жизни были абсолютно несчастны.

Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (88 и 80% соответственно).



«Реальное время» рассказывало о том, что каждый пятый сотрудник в Казани (19%), став начальником, повысил бы зарплату. Причем, заняв место руководителя такое решение бы приняли в основном мужчины.

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