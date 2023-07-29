Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до конца года.

Запрет не будет распространяться на поставки в государства, которые являются членами Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также продукцию можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Как рассказали в пресс-службе правительства, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Ограничение действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено до 30 июня. Месяц назад Минсельхоз предложил продлить ограничения.



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Айрат Назипов