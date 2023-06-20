Минсельхоз предлагает продлить запрет на вывоз риса из России до конца 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минсельхоз России предложил ввести запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России до конца 2023 года, следует из проекта постановления правительства.

Предполагается, что постановление будет действовать со дня вступления до 31 декабря 2023 года. В настоящее время запрет действует до 30 июня 2023 года — запрет продлевался до этого времени в конце прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Ограничение действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено. Запрет экспорта направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой.

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Маргарита Головатенко