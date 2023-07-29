Нигерия заинтересована в покупке российских истребителей

Нигерия задумалась о покупке российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate, известного как Су-75. Об этом РИА Новости рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

— В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнеры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей. Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate, — констатировал собеседник.

По его словам, говорить о контрактах пока рано.

Checkmate — это проект российского малозаметного многофункционального истребителя пятого поколения, создаваемый в ОКБ имени П. О. Сухого. Прототип самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021.

Напомним, власти Анголы выразили заинтересованность в покупке у России грузовиков КАМАЗ. Как рассказал министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао, татарстанская техника имеет популярность в Анголе и используется как в вооруженных силах, так и в гражданских целях.



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Айрат Назипов