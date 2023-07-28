После взрыва на Куйбышевском НПЗ возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре возбудили уголовное дело, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Дело по факту взрыва возбудили по статье о диверсии (ст. 281 УК РФ), указал он в своем telegram-канале.

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Предполагаемый подозреваемый задержан.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Оно работает с 1945 года.

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Маргарита Головатенко