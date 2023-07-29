В Татарстане назвали причины роста цен на недвижимость

В Татарстане по сравнению с маем цены на недвижимость выросли на 9%. В республиканской ассоциации агентов по недвижимости ГТРК «Татарстан» объяснили эту тенденцию тем, что на новые дома есть спрос.

Кроме того, это связано с ростом цен на строительные материалы. Однокомнатная квартира площадью 1,5 кв. м стоит от 170 000 рублей, трехкомнатная — от 150 000 рублей.



По словам экспертов, все с нетерпением ждут осени, когда станет ясно, за сколько будут продаваться дома в разных сегментах. Конечно, многое будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. По прогнозам экспертов, она может достичь 9%. Соответственно, банки могут поднять ставки по кредитам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, в Казани цены на аренду квартир остаются стабильными. А вот в Нижнекамске за последний год цены выросли в 2 раза. Причинами этого являются многочисленные строительные проекты и большое количество новых участников рынка, сообщает издание.

В Татарстане в первом полугодии 2023 года спрос на первичном рынке жилой недвижимости снизился на 19%. В Татарстане зарегистрировано 8 793 договора в долевом участии (ДДУ). При этом если смотреть в разрезе по месяцам, то в мае и июне этого года спрос на новостройки, по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года, вырос почти в 2,5 раза.

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Елизавета Пуншева