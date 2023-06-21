Большинство российских работодателей поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Большинство российских работодателей — 81% — поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом лишь 4% компаний рассматривают такую возможность в ближайшие 1—3 года. Об этом свидетельствует опрос hh.ru.

Отмечается, что 80% компаний к таким переменам пока не готовы. 16% работодателей затруднились с ответом.

Чаще всего о переходе на четырехдневку заявляли компании со штатом менее 50 сотрудников (8%), реже всего — компании, в которых работают от тысячи человек (2%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В качестве преимуществ четырехдневной рабочей недели 75% работодателей назвали уменьшение выгорания сотрудников. 53% считают, что так рабочее время будет использоваться более эффективно. 35% опрошенных полагают, что это приведет к улучшению здоровья сотрудников, 30% — что при четырехдневке сотрудники будут более вовлечены в работу, а 24% — что с таким графиком в компании снизится текучесть кадров.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы заявляли о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.



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Елизавета Пуншева