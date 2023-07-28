В центре Казани произошло ДТП — на место вызвали медиков

Автомобили Renault и Mitsubishi столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари. На место происшествия вызвали медиков.

Как рассказали «Реальному времени» в Госавтоинспекции Казани, аварию, по предварительным данным, спровоцировала 32-летняя женщина за рулем Renault. Она проехала на красный сигнал светофора и столкнулась со второй иномаркой.

Несмотря на то, что участники ДТП вызвали на место скорую помощь, госпитализировать никого не стали. Медики осмотрели водителей на месте.

realnoevremya.ru

Всего с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 807 дорожно-транспортных происшествий. Это на 71 аварию больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли в ДТП с начала года 135 татарстанцев, различные травмы получили 2 166 человек.



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Айрат Назипов