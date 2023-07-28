В Татарстане с начала года зарегистрировали 1,8 тысячи ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 1 807 дорожно-транспортных происшествий. Это на 71 аварию больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал на пресс-конференции начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

Погибли в ДТП с начала года 135 татарстанцев. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество летальных случаев уменьшилось.

Число пострадавших в авариях в Татарстане осталось на уровне прошлого года. Различные травмы получили 2 166 человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Реальному времени» Рустем Гарипов сообщил, что в Татарстане наблюдается рост числа ДТП на муниципальных дорогах. Подробнее — в его первом большом интервью на должности начальника УГИБДД МВД по РТ.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина