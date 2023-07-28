Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в российских банках осталась на уровне 7,83%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде июля составила 7,83%. Об этом информирует сайт Центробанка.
По данным ЦБ, такой же размер ставки был и в первой декаде июля. В конце мая ее размер был на уровне 7,75%.
Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года. Почти год она держалась на уровне 7,5% годовых.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым