Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в российских банках осталась на уровне 7,83%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде июля составила 7,83%. Об этом информирует сайт Центробанка.

По данным ЦБ, такой же размер ставки был и в первой декаде июля. В конце мая ее размер был на уровне 7,75%.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года. Почти год она держалась на уровне 7,5% годовых.



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Айрат Назипов