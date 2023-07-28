Сенаторы одобрили закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
Совет Федерации одобрил законопроект, который запрещает выезжать за границу россиянину с момента вручения ему повестки.
Соответствующее решение будет оформляться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.
Поправки были внесены в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.
Накануне Комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете на выезд за границу для граждан с момента вручения повестки. Из документа поправок в закон следует, что ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.
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