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Сенаторы одобрили закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки

12:01, 28.07.2023
Сенаторы одобрили закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совет Федерации одобрил законопроект, который запрещает выезжать за границу россиянину с момента вручения ему повестки.

Соответствующее решение будет оформляться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Поправки были внесены в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне Комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете на выезд за границу для граждан с момента вручения повестки. Из документа поправок в закон следует, что ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.

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Айрат Назипов
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