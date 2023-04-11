Получившим повестки россиянам хотят запретить выезжать за границу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны до явки в военкомат. Это следует из документа поправок в закон.

— Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации, — сказано в документе.

Ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат, сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Госдуме заявили об отсутствии планов по новой волне мобилизации в России. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также объяснил, что рассылка этой весной электронных повесток призывникам и прочие нововведения, касающиеся службы в армии, не имеют отношения к возможной мобилизации. Все, что с ней связано, регламентируется отдельными законами, обратил внимание депутат.



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Айрат Назипов