В Татарстане за неделю подешевело большинство овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 10 по 17 июля в Татарстане зафиксировали снижение средних цен на большинство овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Исключение — свежая белокочанная капуста, подорожавшая за неделю на 3,47%, до 54,7 рубля за один килограмм.

Самым подешевевшим овощем в «борщевом наборе» оказалась столовая свекла. С 10 по 17 июля в Татарстане средняя цена одного килограмма снизилась на 2,46%, до 45,5 рубля.

Картофель за неделю подешевел на 2%, до 43,38 руб./кг, репчатый лук — на 1,9%, до 56,76 руб./кг. Минимально снизилась средняя цена моркови — на 0,21%, до 65,12 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за предыдущую неделю — с 3 по 10 июля — в Татарстане снизились средние цены на репчатый лук, морковь и столовую свеклу. Капуста за этот период подорожала на 0,73%, а картофель — на 2,26%.

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Татьяна Демина