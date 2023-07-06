В Казани установили максимальный срок предоставления жилья в маневренном фонде

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани внес изменение в свое постановление о создании маневренного муниципального жилищного фонда. Теперь договор найма с гражданами, чьи единственные квартиры стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут заключать до завершения расчетов с ними или предоставления им жилья, «но не более чем на два года».



Изменения внесены в целях приведения постановления исполкома Казани о создании маневренного жилищного фонда в соответствие с решением Казгордумы «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Маневренный жилищный фонд для временного проживания оставшихся без жилья казанцев создали в июне 2021 года, после требования прокуратуры. Сначала представление отклонили. Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону ведомства.



О планах установить максимальный срок предоставления жилья в маневренном фонде Казани «Реальное время» писало в мае. На тот момент проект постановления исполкома города проходил антикоррупционную экспертизу.

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Татьяна Демина