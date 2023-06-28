ВОЗ заявила о значительном влиянии пандемии на психическое здоровье молодежи

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на психическое здоровье детей и подростков во всем мире, об этом говорится в опубликованных в среду отчетах Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



— COVID-19 оказал неодинаковое воздействие на детей и подростков, особенно на детей из более неблагополучных семей, чьи школы были закрыты в течение длительного периода времени и которым не хватало поддержки как дома, так и в школе, — прокомментировал исследование директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге.

Согласно новым данным, в 22 странах и регионах на период с января 2020 года по декабрь 2022 года в среднем пришлось 138 дней закрытия школ, «что значительно повлияло на образование подростков», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко