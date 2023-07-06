ВОЗ: смертность от коронавируса в мире снизилась на 59% за 4 недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число летальных исходов от коронавируса в мире за 4 недели, с 5 июня по 2 июля, сократилось на 59%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



Заразились за указанный период более 885 тысяч человек, более 4,9 тысячи умерли. В целом количество случаев инфицирования уменьшилось на 48%.

За 4 недели в мире зарегистрировали 885 478 случаев заражения и 4 912 летальных исходов. Наибольший процент прироста заболевших выявили в Корее (383 767), Австралии (85 167), Бразилии (70 163), Сингапуре (32 562) и России (30 049).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на психическое здоровье детей и подростков во всем мире, указывали в ВОЗ.

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Маргарита Головатенко