В Казани вырос спрос на офисные товары и стройматериалы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом полугодии 2023 года в Казани вырос спрос на офисные товары и строительные материалы. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Заметнее всего в столице Татарстана в январе — июне 2023 года увеличился спрос на складское оборудование (+136%), офисные товары (+125%) и стройматериалы (+110%). Вырос он также на строительное оборудование (+96%), крепежи (77%), электрику и свет (73%), спецодежду и средства индивидуальной защиты (+68%), сантехнику (+67%), автогаражное оборудование и ручные инструменты (по +64%), силовую технику (+30%), товары для сада (+30%), а также на станки (+18%). На товары в категории «спорт, кемпинг, отдых» спрос среди казанцев подскочил на 87%.

В целом по России в первом полугодии заметно увеличились продажи оборудования для складов (+100%) и для строительства (+98%), строийматериалов (+96%). Спрос на товары для спорта и кемпинга вырос на 87%, на сантехнику — на 82%, на крепежи — на 75%, а на товары в категории «электрика и свет» — на 73%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Причин такого роста спроса эксперты выделяют несколько. Это климат и погода — холодное лето привело к увеличению продаж приборов и систем для отопления. Также повлияла популярность внутреннего туризма.

— В-третьих, спрос на автогаражное оборудование, которое заняло первое место в первом полугодии 2023 года по России, можно объяснить тем, что россияне реже покупают новые автомобили, чаще приобретают б/у транспорт либо стараются как можно дольше чинить имеющуюся машину, — объяснил директор по закупкам «ВсеИнструменты.ру» Иван Куприянов.

Напомним, в России сформируют прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие стройматериалы. Он будет рассчитан до 2030 года.



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Татьяна Демина