В Татарстане за неделю изъяли 640 кг наркосодержащих растений

В Татарстане с 6 по 15 июля проводилась оперативно профилактическая операция «Мак — 2023», по которой правоохранительные органы пресекают правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ходе операции выявляют и ликвидируют незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, изобличают и задерживают изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств. В операции ежедневно участвовали более 400 сотрудников различных подразделений органов внутренних дел.

Сотрудники полиции выявили и уничтожили более 100 очагов произрастания наркосодержащих растений на общей площади более 6,1 тыс. кв. м, вес которых составил более 640 кг.

Из незаконного оборота изъяли более 2,3 кг наркотических средств растительного происхождения, в том числе более 2,3 кг марихуаны и 73 грамм гашиша.

Выявлено 158 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков естественного происхождения, в том числе 146 — к административным правонарушениям и 12 — к преступлениям.

В июле в Татарстане направили в суд уголовное дело о незаконном сбыте почти 5 кг наркотиков.

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Маргарита Головатенко