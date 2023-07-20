В Татарстане направили в суд уголовное дело о незаконном сбыте почти 5 кг наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 31-летнего жителя Новокузнецка, ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



Обвиняемый в феврале этого года через интернет договорился с неустановленным сообщником перевезти 4,9 кг наркотиков из Москвы в Новосибирск, чтобы сбыть их. Мужчина поехал с наркотиками в пункт назначения. На контрольно-пропускном пункте в Верхнеуслонском районе Татарстана на федеральной трассе М-7 «Волга» инспекторы остановили его Honda Accord для проверки документов. Во время досмотра запрещенное вещество было обнаружено и изъято из незаконного оборота.

Вину мужчина признал частично. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд республики для рассмотрения по существу. Материалы в отношении неустановленного соучастника выделены в отдельное производство.

Недавно в лесном массиве Кировского района Казани задержали наркокурьера: молодой человек начал заметно нервничать, когда на него обратили внимание полицейские. У него изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения, экспертиза показала, что это мефедрон массой 90 граммов.



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Маргарита Головатенко