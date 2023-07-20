Новости общества

12:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане направили в суд уголовное дело о незаконном сбыте почти 5 кг наркотиков

20:26, 20.07.2023 1
В Татарстане направили в суд уголовное дело о незаконном сбыте почти 5 кг наркотиков
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 31-летнего жителя Новокузнецка, ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Обвиняемый в феврале этого года через интернет договорился с неустановленным сообщником перевезти 4,9 кг наркотиков из Москвы в Новосибирск, чтобы сбыть их. Мужчина поехал с наркотиками в пункт назначения. На контрольно-пропускном пункте в Верхнеуслонском районе Татарстана на федеральной трассе М-7 «Волга» инспекторы остановили его Honda Accord для проверки документов. Во время досмотра запрещенное вещество было обнаружено и изъято из незаконного оборота.

Вину мужчина признал частично. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд республики для рассмотрения по существу. Материалы в отношении неустановленного соучастника выделены в отдельное производство.

Недавно в лесном массиве Кировского района Казани задержали наркокурьера: молодой человек начал заметно нервничать, когда на него обратили внимание полицейские. У него изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения, экспертиза показала, что это мефедрон массой 90 граммов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:52
    Меня интересует почему те, кто его нанимал в месеннджерах на свободе?. Предлагаю ввести практику, чтобы оперативники сами искали якобы работу, им их работодатель указывает места хранения наркотиков, они их изымают. Чтобы перекрыть этот канал анонимности в месенджерах. Сам несколько раз сталкивался при поиске работы на авито с такими распостранителями наркотиков, которые усирались доказывая что все куплено в органах, иди забер и отнеси, можешь полмиллиона в месяц заработать. Так что работа наркоконтроля никакая! Идите на сайты поисков работы и арестовывайте заказчиков!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также