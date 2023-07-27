В Татарстане вновь ожидаются град, гроза и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, второй день подряд прогнозируются град, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В ночь на пятницу, 28 июля, в Татарстане местами возможен туман. Днем и вечером ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 16—21 м/с, в Казани — до 15—18 м/с. В течение суток локально может выпасть град.



Напомним, град, гроза и юго-западный, западный ветер порывами до 16—21 м/с ожидаются в Татарстане, в том числе и в Казани, в четверг, 27 июля. Погодные явления возможны как днем, так и вечером.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня днем в Казани воздух прогреется до +30—32 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +34°С.



В Татарстане, а также в соседних регионах — Чувашии и Ульяновской области, на этой неделе ожидается сильная жара. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, воздух прогреется до +36—37 °С.



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Татьяна Демина