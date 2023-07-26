Татарстанцев предупредили о граде, сильном ветре и грозе 27 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза, град и сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, грозы и юго-западный, западный ветер порывами до 16—21 м/с ожидаются в Татарстане, в том числе и в Казани, днем и вечером в четверг, 27 июля. Град возможен локально.

Ухудшение погоды Гидрометцентр Татарстана прогнозировал и на среду, 26 июля. Ожидаются грозы с кратковременными усилениями порывов юго-западного ветра до 15—20 м/с.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце недели в Татарстане установится жаркая погода. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, воздух прогреется до +36—37°С. Аналогичная погода ожидается также в Чувашии и Ульяновской области.

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Татьяна Демина