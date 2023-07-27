Сегодня в Казани дождь, гроза и до +32 градусов

В четверг, 27 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

По прогнозу, днем в Казани воздух прогреется до +30..+32 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +34 °С.

В Казани также ожидается юго-западный, западный ветер порывами 6—11 м/с. Днем и вечером они могут усиливаться до 16—21 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане, а также в соседних регионах — Чувашии и Ульяновской области — на этой неделе ожидается сильная жара. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, воздух прогреется до +36—37 °С.



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Татьяна Демина