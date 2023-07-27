Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Комитет Совета Федерации единогласно поддержал закон об установлении возраста призыва в России с 18 до 30 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Константина Басюка.



Также комитет поддержал закон о запрете на выезд за границу для граждан с момента вручения повестки. Из документа поправок в закон следует, что ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.



25 июля Государственная дума во втором и в третьем чтении приняла поправку закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года. Нижнюю планку сдвигать с 18 лет до 21 года не будут.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, поэтапно увеличить нижнюю планку призывного возраста граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Верхнюю границу, по его задумке, повысят с 27 до 30 лет.

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Маргарита Головатенко