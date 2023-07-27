Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга на форуме «Россия — Африка»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка». Об этом сообщает его пресс-служба .



На встрече Рустам Минниханов и Александр Беглов обсудили вопросы укрепления партнерских межрегиональных отношений. Раис Татарстана обратил внимание, что северная столица — это культурный и исторический, а также промышленный потенциал одного из ведущих регионов страны. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество растет с каждым годом.

— Санкт-Петербург для нас — это большой рынок сбыта, и в то же время Татарстан также интересен для товаропроизводителей вашего города, — сказал Рустам Минниханов.

Между Татарстаном и Санкт-Петербургом существует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, подписано Соглашение между законодательными органами, у Татарстана есть представительство в Санкт-Петербурге. Регионы связывают прямые авиарейсы.

Рустам Минниханов напомнил, что в вузах Санкт-Петербурга обучаются много татарстанских студентов. Молодежь из северной столицы тоже выбирает казанские вузы для получения высшего образования.

Международный форум «Россия — Африка» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участие в нем подтвердили 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и уровне глав правительств и парламентов.

В форуме «Россия — Африка», в частности, принимает участие президент Сенегала Маки Салл, который побывал в Татарстане 25 и 26 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко