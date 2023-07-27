В Казани утвердили размер платы за вывоз жидких бытовых отходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани утвердил размер платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов. Без учета налога на добавленную стоимость она составит 14,3 рубля за квадратный метр в месяц, с учетом НДС — 17,16 рубля.

Тариф утвержден с учетом затрат на прием и очистку гарантирующей организацией. Он касается нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников квартир в многоквартирных домах, которые не выбрали способ управления здания и (или) решения об установлении размера такой платы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году Государственный совет Татарстана подготовил обращение о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Свыше 30 регионов России поддержали предложение республики о введении платежа за их сбор и утилизацию с индивидуальных жилых домов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина