В Казани утвердили размер платы за вывоз жидких бытовых отходов
Исполком Казани утвердил размер платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов. Без учета налога на добавленную стоимость она составит 14,3 рубля за квадратный метр в месяц, с учетом НДС — 17,16 рубля.
Тариф утвержден с учетом затрат на прием и очистку гарантирующей организацией. Он касается нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников квартир в многоквартирных домах, которые не выбрали способ управления здания и (или) решения об установлении размера такой платы.
Напомним, в прошлом году Государственный совет Татарстана подготовил обращение о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Свыше 30 регионов России поддержали предложение республики о введении платежа за их сбор и утилизацию с индивидуальных жилых домов.
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