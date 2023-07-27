Сомали и Россия подписали соглашения об урегулировании долгов

Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более $690 миллионов. Часть суммы выплатят по новому графику платежей, а часть спишут, заявил «РИА Новости» вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.



— Это исторический момент в отношениях России и Сомали. У нас была возможность подписать два исторических документа, один из которых касается долга в размере 7,5 миллиона долларов, по заблокированным средствам на счетах в ЦБ Сомали в 1961 году. А второй документ касается долга в более чем 684 миллиона долларов, который является частью кредитов, выделенных по линии Парижского клуба, — подчеркнул вице-премьер.

Собеседник издания выразил благодарность Москве за подписание соглашений.

— Мы очень рады, что после многих лет переговоров мы, наконец, смогли подписать эти два документа, которые чрезвычайно важны для Сомали. Мы благодарим Россию и ее народ. Это огромная сумма денег и [подписание документов] приближает нашу цель по выправлению нашей финансовой и монетарной политики, — заключил он.

Кабмин России одобрил проект соглашения об урегулировании финансовых обязательств Сомали по заблокированным средствам в начале июня. Согласно условиям соглашения, сомалийская сторона должна выплатить российской стороне основной долг в размере 7,5 миллиона долларов.

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Елизавета Пуншева