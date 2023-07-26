В Дании в очередной раз сожгли Коран
В Дании в очередной раз протестующие сожгли Коран. Акция сожжения священной книги мусульман прошла у посольства Ирака в Копенгагене.
Как передает «РИА Новости», двое молодых людей сожгли копию Корана и флаг Ирака. Уточняется, что к инциденту причастна экстремистская группировка «Датские патриоты».
До этого члены группировки провели похожие акции у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене.
22 июля правительство Дании назвало провокацией и осудило аналогичную акцию, которую провели у посольства Ирака в Копенгагене.
Сегодня в МИД России осудили действия экстремистов. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, «проявлять неуважение к любой религии неуместно».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым