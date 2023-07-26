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В Дании в очередной раз сожгли Коран

22:59, 26.07.2023
В Дании в очередной раз сожгли Коран
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Дании в очередной раз протестующие сожгли Коран. Акция сожжения священной книги мусульман прошла у посольства Ирака в Копенгагене.

Как передает «РИА Новости», двое молодых людей сожгли копию Корана и флаг Ирака. Уточняется, что к инциденту причастна экстремистская группировка «Датские патриоты».

До этого члены группировки провели похожие акции у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене.

22 июля правительство Дании назвало провокацией и осудило аналогичную акцию, которую провели у посольства Ирака в Копенгагене.

Сегодня в МИД России осудили действия экстремистов. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, «проявлять неуважение к любой религии неуместно».

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Айрат Назипов
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