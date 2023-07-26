Житель Нижнекамска утонул в необорудованном для купания месте

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Житель Нижнекамска 1993 года рождения утонул в необорудованном для купания месте на протоке реки Кама в СНТ «Энергетик-1» в Корабельной роще, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



В экстренные службы вечером 25 июля обратился друг погибшего. Он рассказал, что компания распивала спиртное на берегу. Уже выпивший мужчина решил искупаться. Его видели в течение 15 минут, как он зашел в воду, затем потеряли из виду.

Тело нижнекамца извлекли из воды в 22.05, его обнаружили в 100 метрах от берега на глубине 2 метров.

В МЧС напомнили: организм выпившего человека плохо реагирует на физические нагрузки, координация движений снижена. При ветре и даже небольшой волне пловец может вдохнуть воду носом и ртом одновременно и даже не понять, что захлебнулся. Пьяный человек плохо ощущает температуру воды и может не рассчитать силы.

— По статистике, каждый четвертый утонувший находился в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На прошлой неделе в Нижнекамском районе Татарстана утонул 60-летний мужчина. Тело мужчины нашли в 5 метрах от берега. На суше остались только его резиновые тапочки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Маргарита Головатенко